Минобороны: Высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины

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Российская армия накануне нанесла высокоточные удары только по территории Украины и поразила назначенные объекты. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены. Хотим подчеркнуть: высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы, — приводит его слова ТАСС.

Накануне сообщалось, что на востоке Польши упала ракета. В результате погибли два человека. По данным польского МИД, снаряд был российского производства, но президент республики Анджей Дуда заявил, что власти не обладают точными доказательствами относительно принадлежности снаряда.

Позже агентство Associated Press сообщило, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными. Таким образом они хотели сбить российскую ракету.

Мог ли инцидент в Польше быть намеренной провокацией и что стало причиной падения ракет на польской территории — выясняла «Вечерняя Москва».