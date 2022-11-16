Минобороны: Армия России нанесла удар по системе военного управления Украины

Фото: Минобороны РФ

Российская армия 15 ноября нанесла ракетные удары по системе военного управления Украины, Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— 15 ноября российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, — говорится в сообщении.

В заявлении военного ведомства также сказано, что «все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены», сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли высокоточные удары только по территории Украины и поразили назначенные объекты. По его словам, российские ракеты поражали цели не ближе 35 километров от украинско-польской границы.

Помимо этого, российская армия ликвидировала 1,4 тысячи украинских солдат в боях за Павловку, расположенную в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, были уничтожены два самолета Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронемашин, шесть артиллерийских орудий, в том числе две системы М777 производства США, а также 28 беспилотников.