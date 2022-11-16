Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны: Армия России нанесла удар по системе военного управления Украины

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Армия России нанесла удар по системе военного управления Украины
Фото: Минобороны РФ

Российская армия 15 ноября нанесла ракетные удары по системе военного управления Украины, Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— 15 ноября российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, — говорится в сообщении.

В заявлении военного ведомства также сказано, что «все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены», сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли высокоточные удары только по территории Украины и поразили назначенные объекты. По его словам, российские ракеты поражали цели не ближе 35 километров от украинско-польской границы.

Помимо этого, российская армия ликвидировала 1,4 тысячи украинских солдат в боях за Павловку, расположенную в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, были уничтожены два самолета Су-25, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронемашин, шесть артиллерийских орудий, в том числе две системы М777 производства США, а также 28 беспилотников.

Армия Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте