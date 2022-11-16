В Кремле заявили, что Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять американского коллегу Джо Байдена в связи с 80-летием 20 ноября. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 16 ноября.

— Нет, если я не ошибаюсь, таких планов нет, — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков добавил, что 7 октября российский лидер отмечал свое 70-летие. Однако президент Соединенных штатов не стал поздравлять Путина с юбилеем, передает ТАСС.

Отношения президентов США и России после начала спецоперации на Украине имеют сложный характер. Во многом они сложились благодаря русофобской риторики Белого дома и введению санкций. Однако в последнее время мировое сообщество призывает Москву и Вашингтон вести диалог друг с другом.

Так, 26 октября американский журналист Дэниел ДеПетрис высказал мнение, что Вашингтон не хочет рассматривать переговоры с Россией и ее лидером Владимиром Путиным в качестве одного из вариантов дальнейших действий. В этом основное заблуждение властей США.