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Врач Белов рассказал, стоит ли ожидать подъема заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач Белов рассказал, стоит ли ожидать подъема заболеваемости коронавирусом в Петербурге
Фото: Unsplash

Член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал, ожидается ли всплеск коронавируса в Сантк-Петербурге.

— Если подъем заболеваемости коронавирусом и будет, то бояться его не стоит. Организмы петербуржцев уже знакомы с ковидом, поэтому такой сложной обстановки, как была в начале пандемии, не будет. Однако сезонный подъем ОРВИ все-таки ожидается, думаю, в декабре, — пояснил он в комментарии «Невским новостям».

По словам эксперта, важно не запускать болезнь с первых дней и вовремя начать лечение.

Белов также добавил, что при первых признаках ОРВИ стоит взять больничный и не посещать офис, чтобы не заражать коллег.

Ранее сообщалось, что резкий подъем заболеваемости коронавирусом произошел в Китае. Наиболее сложная обстановка наблюдается в южной провинции Гуандун и в двух автономных районах — во Внутренней Монголии (север) и в Синьцзяне (северо-запад), передает Nation news.

В России накануне зарегистрировали 4 431 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает argumenti.ru.

Повторное заражение коронавирусом может говорить о проблемах с иммунитетом. При этом каждое следующее заболевание наносит организму сильный вред. Такое мнение высказали врачи, опрошенные «Вечерней Москвой»

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