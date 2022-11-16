Стало известно, когда начнут работать елочные базары в Санкт-Петербурге

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Елочные базары в Санкт-Петербурге зимой текущего года начнут работать в конце декабря. Купить новогоднее дерево местные жители смогут с 20 декабря в течение полутора недель.

В пресс-службе комитета имущественных отношений городской администрации сообщили, что места пунктов продаж елей определят в декабре.

— Сезон новогодних и елочных базаров на городских участках будет с 20 по 31 декабря. Адреса опубликуем ближе к датам, — пояснили в комитете в комментарии «Невским новостям».

Традиционно в городе открывается около 70 пунктов продажи новогодних деревьев.

1 ноября в столичных магазинах начали появляться новогодние украшения. «Вечерняя Москва» узнала, что сейчас выгоднее покупать и какими будут цены ближе к празднику.