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Стало известно, когда начнут работать елочные базары в Санкт-Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Стало известно, когда начнут работать елочные базары в Санкт-Петербурге
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Елочные базары в Санкт-Петербурге зимой текущего года начнут работать в конце декабря. Купить новогоднее дерево местные жители смогут с 20 декабря в течение полутора недель.

В пресс-службе комитета имущественных отношений городской администрации сообщили, что места пунктов продаж елей определят в декабре.

— Сезон новогодних и елочных базаров на городских участках будет с 20 по 31 декабря. Адреса опубликуем ближе к датам, — пояснили в комитете в комментарии «Невским новостям».

Традиционно в городе открывается около 70 пунктов продажи новогодних деревьев.

1 ноября в столичных магазинах начали появляться новогодние украшения. «Вечерняя Москва» узнала, что сейчас выгоднее покупать и какими будут цены ближе к празднику.

Новый год елочный базар Санкт-Петербург
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