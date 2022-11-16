Мужчина угнал и разбил автомобиль каршеринга на юго-востоке столицы

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

На юго-востоке столицы мужчина угнал и разбил автомобиль каршеринга. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в среду, 16 ноября.

По ее словам, машину ночью перегонял сотрудник каршеринговой компании. По дороге мужчина ненадолго остановился у магазина и вышел, не закрыв автомобиль. Вскоре водитель вернулся из супермаркета и не обнаружил транспорта на парковке.

Мужчина воспользовался спутниковой системой и нашел разбитую машину во дворе дома. Туда же он вызвал сотрудников МВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства. Им оказался 22-летний москвич.

Горе-угонщик рассказал, что увидел открытую машину и решил прокатиться, но не справился с управлением и врезался в столб, после чего покинул место ДТП.

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Подозреваемому было предъявлено обвинение.

Гузь отметила, что злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Похожая история произошла на западе Москвы. Молодой человек пользовался чужим аккаунтом в системе каршеринга, а также нарушал правила дорожного движения и даже попытался скрыться от полиции.