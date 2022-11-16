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Приметы и советы

Дуда заявил, что не имеет доказательств российской принадлежности упавших ракет

Полина Долганова
В мире
Дуда заявил, что не имеет доказательств российской принадлежности упавших ракет
Фото: president.pl

Президент Польши Анджей Дуда назвал падение ракеты на территорию страны «несчастным случаем». Об этом он заявил в среду, 16 ноября.

По его словам, ничто не указывает на то, что падение ракеты было атакой.

Польский лидер также отметил, что он не обладает доказательствами того, что упавший снаряд был выпущен российскими военными.

— То, что на нашу территорию упала ракета, не было преднамеренным действием. Эта ракета не была нацелена на Польшу, — цитирует политика ТАСС.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Однако Дуда сообщил, что власти не обладают точными данными о том, кто выпустил ракету.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

Польша Анджей Дуда Ракеты
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