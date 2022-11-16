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Германия предложит Польше патрулирование воздушного пространства силами бундесвера. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил представитель немецкого минобороны Кристиан Тиль.

— Мы предложим Польше усиление воздушного патрулирования немецкими Eurofighter. Это можно сделать уже завтра, если Польша того пожелает. Истребители для этого не придется передислоцировать, патрули могут проводиться с немецких воздушных баз, — цитирует представителя оборонного ведомства РИА Новости.

16 ноября стало известно, что на востоке Польши упала ракета. В результате инцидента погибли два человека. Как утверждал польский МИД, снаряд был российского производства. Однако президент республики Анджей Дуда заявил, что власти не обладают точными доказательствами принадлежности снаряда.

Позже агентство Associated Press сообщило, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными. По данным СМИ, таким образом они хотели сбить российскую ракету.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что падение ракет на территории Польши не является политической провокацией — это всего лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.