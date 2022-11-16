Германия и партнеры по НАТО не рассматривают введение бесполетной зоны на Украине

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ФРГ и страны НАТО не рассматривают введение бесполетной зоны на территории Украины. Об этом в среду, 16 ноября, заявил представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

— По поводу запретной для полетов зоны (на Украине) мы уже неоднократно заявляли, что ее создание несет в себе риск прямого конфликта между НАТО и Россией. Вместе со всеми союзниками мы едины во мнении о том, что хотим избежать дальнейшего обострения этой войны на Украине, — отметил он.

При этом политик добавил, что «никто не должен сомневаться в решимости альянса обеспечить безопасность» членов НАТО. Бюхнер назвал это главной задачей объединения, сообщает ТАСС.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, почему страны НАТО виноваты в конфликте Москвы и Киева. Политолог Юрий Светов считает, что именно со стороны стран Североатлантического альянса исходили ключевые действия по обострению конфликта на Украине, в числе которых переподготовка вооруженных сил, финансовая подушка и поставка вооружения. По его словам, на Украину возлагается большая надежда в конфликте с Россией.

Еще в марте 2022 года официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила о невозможности установления бесполетной зоны над Украиной. По ее словам, бесполетная зона потребует от США и НАТО потенциально сбивать российские самолеты, однако американские власти в таком не заинтересованы.