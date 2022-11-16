Россия ввела санкции против 52 политических деятелей Ирландии

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Россия ввела санкции против 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии. Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

— В ответ на антироссийский курс правительства Ирландии, которое безоговорочно поддерживает вводимые Евросоюзом односторонние ограничительные меры в отношении граждан России, направленные на попытки международной изоляции нашей страны, принято решение о внесении в российский «стоп-лист» 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии, — говорится в сообщении.

Так, в списке оказались премьер-министр Михол Мартин, его заместитель Лео Варадкар, председатель дойла (нижней палаты парламента) Ш. О'Форил, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковни, министр юстиции Хелен МакЭнти, министр финансов Паскаль Донохью, а также ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента, сообщает сайт МИД.

Помимо этого, Россия закрыла на принципах взаимности въезд для 100 граждан Канады. В данном перечне российского внешнеполитического ведомства оказались актер Джим Керри, актриса Кэтрин Винник, писательница Маргарет Этвуд, а также внук Степана Бандеры Стефан.

Также стало известно, что власти РФ ввели санкции против 74 западных компаний военно-технической отрасли. Так, в санкционный список попали компании из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и США.