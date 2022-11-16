«Кулебище любит жестко»: Захарова прокомментировала призыв МИД Украины к США

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обращение главы украинского МИД Дмитрия Кулебы к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой жестко ответить на ситуацию с упавшими в Польше ракетами. Свое мнение на этот счет Захарова выразила на своей странице в Telegram в среду, 16 ноября.

— Кулебище утром попросил Блинкена жестко ответить на историю с ракетой. Надеюсь, американцы прислушаются и жестко ответят Киеву. Кстати, не знала, что Кулебище любит жестко, — написала представитель российского МИД.

В ночь на 16 ноября на территории Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже президент Польши Анджей Дуда назвал падение ракеты на территорию страны «несчастным случаем». Польский лидер также отметил, что он не обладает доказательствами того, что упавший снаряд был выпущен российскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.