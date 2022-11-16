Мужчина ударил ножом охранника супермаркета и попытался сбежать из страны

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Мужчина ударил ножом охранника в супермаркете на востоке столицы, после чего скрылся и попытался покинуть страну. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ВАО ГУ МВД России в среду, 16 ноября.

По данным ведомства, инцидент произошел в магазине в районе Гольяново. Злоумышленник поссорился с 21-летним охранником и ударил его ножом в живот, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали. Врачи постановили, что здоровью мужчины был нанесен тяжкий вред.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого задержали в одном из аэропортов в Московской области, когда он пытался пройти пограничный контроль. Им оказался 23-летний молодой человек.

Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Другая поножовщина произошла на северо-востоке столицы. В результате конфликта подозреваемый ударил несовершеннолетнего потерпевшего ножом в живот. Злоумышленник отправлен в СИЗО.