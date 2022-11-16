Врач назвал ранние признаки тромба, которые способны привести к смерти

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Тромбоз глубоких вен (ТГВ) может быть особенно опасным для жизни человека. Об этом рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

— У 25 процентов пациентов с ТГВ наступает внезапная смерть из-за распространения тромба в легкие. Но более глубокое понимание ТГВ и его ранних признаков может помочь предотвратить эту судьбу. ТГВ — это когда у вас образуется тромб в одной из вен глубоко внутри вашего тела, — пояснил он.

Свертывание крови — это естественный процесс, который предотвращает чрезмерные кровотечения, но, когда это происходят в некоторых областях тела, они не удаляются естественным путем.

По словам специалиста, ТГВ возникает в бедрах или нижних частях ног, но может развиться и в другом месте. Если сгусток крови оторвется от своего местоположения и будет отправлен через кровь в легкие, то это может стать фатальным фактором.

Среди симптомов — отек пораженного участка, боль в ноге, красноватая, синеватая или бледная кожа вокруг пораженной ноги, а также пульсирующая или схваткообразная боль, передает «МедикФорум».

До этого Варфоломеев назвал признаки на ногтях, говорящие о риске ампутации нижних конечностей. Он отметил, что заболевание периферических артерий считается одним из первых заметных признаков высокого уровня холестерина.