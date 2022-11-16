Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Семь объектов незавершенного строительства ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

Евгений Жуков
Город
Семь объектов незавершенного строительства ввели в эксплуатацию в Москве с начала года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С начала текущего года на территории столицы ввели в эксплуатацию семь объектов незавершенного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 16 ноября.

По словам главы столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, с января 2022-го были решены вопросы по 37 объектам незавершенного строительства.

— Из них семь объектов введены в эксплуатацию, на 14 участках возобновлена работа, также 16 долгостроев демонтированы, а их территории благоустроены, — добавил Левкин.

Так, было возобновлено возведение многофункционального комплекса на улице Наметкина. Строительные работы на объекте были приостановлены шесть лет назад на стадии монтажа монолитных конструкций нулевого цикла здания.

В 2020 году столичными властями было принято решение о размещении на участке многофункционального комплекса апарт-отеля. Левкин рассказал, что новый правообладатель оформил разрешение на строительство объекта общей площадью 60,8 тысячи «квадратов», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что до конца текущего года в Москве планируется начать переселение еще более 10 тысяч граждан по программе реновации. Под заселение в 2022 году планируется передать 20 новостроек. В общей сложности до 31 декабря по реновации планируется ввести 33 новых дома.

Строительство Сергей Левкин Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте