Семь объектов незавершенного строительства ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С начала текущего года на территории столицы ввели в эксплуатацию семь объектов незавершенного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 16 ноября.

По словам главы столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, с января 2022-го были решены вопросы по 37 объектам незавершенного строительства.

— Из них семь объектов введены в эксплуатацию, на 14 участках возобновлена работа, также 16 долгостроев демонтированы, а их территории благоустроены, — добавил Левкин.

Так, было возобновлено возведение многофункционального комплекса на улице Наметкина. Строительные работы на объекте были приостановлены шесть лет назад на стадии монтажа монолитных конструкций нулевого цикла здания.

В 2020 году столичными властями было принято решение о размещении на участке многофункционального комплекса апарт-отеля. Левкин рассказал, что новый правообладатель оформил разрешение на строительство объекта общей площадью 60,8 тысячи «квадратов», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что до конца текущего года в Москве планируется начать переселение еще более 10 тысяч граждан по программе реновации. Под заселение в 2022 году планируется передать 20 новостроек. В общей сложности до 31 декабря по реновации планируется ввести 33 новых дома.