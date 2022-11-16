Володин призвал Запад прекратить поставки оружия на Украину из-за угрозы эскалации

Фото: Пресс-служба Госдумы

Западным странам необходимо прекратить поставки вооружения на Украину, поскольку киевское руководство делает все для эскалации конфликта. Об этом в среду, 16 ноября, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

— Вашингтону и Брюсселю нужно прекратить поставлять оружие на Украину. Коллеги, давайте постараемся, чтобы это не только услышали депутаты Европейского парламента и других стран, но и осознали, что сегодня киевский режим делает все для того, чтобы конфликт разрастался, — отметил политик.

Кроме того, парламентарий напомнил о других случаях, подобных ракетному удару в Польше. Например, о падении беспилотника с бомбой весом в 120 килограмм в столице Хорватии, передает официальный сайт Государственной думы.

Напоминаем, что в ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

Как отреагировали на инцидент западные СМИ — в материале «Вечерней Москвы». Так, после падения ракет в Польше американский журнал Foreign Policy сообщил, что они могли принадлежать России.

При этом агентство Associated Press, сославшись на официальных лиц США, рассказало о том, что ракеты могли быть выпущены украинскими войсками в результате попытки сбить российский снаряд, который мог повредить стратегически важные объекты Украины.