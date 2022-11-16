Володин предложил разработать законопроект о трудовом воспитании в школах

Фото: Пресс-служба Госдумы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в среду, 16 ноября, предложил депутатам разработать законопроект о трудовом воспитании детей в школах.

— Что касается трудового воспитания и участия ребенка в этом в школе, может быть, подготовим общую законодательную инициативу? Безотлагательно, — обратился он к депутатам.

Парламентарий подчеркнул необходимость привить школьникам уважение к труду. Володин считает, если у ребенка сформируется необходимое отношение к этому, то он будет ответственнее воспринимать школьные дисциплины, такие как физика, математика и иностранные языки.

Политик напомнил, что сегодня для трудовой деятельности школьников необходимо соответствующее разрешение родителей — даже для того, чтобы помыть доску и принять участие в уборке класса.

— Понятно, что кто-то опять начнет взывать, что ребенка отправляют в школу, чтобы он получал знания, — предположил Володин.

При этом спикер нижней палаты парламента добавил, что предлагаемая инициатива поможет ребенку вырасти настоящим гражданином, передает официальный сайт Государственной думы.

До этого сообщалось, что в России предложили значительно упростить трудоустройство подростков старше 14 лет. Соответствующий законопроект депутаты «Единой России» внесли в Госдуму. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем заключаются предложения депутатов и чем могут быть полезны такие изменения.