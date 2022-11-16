Астролог предрекла резкие изменения в жизни одного знака зодиака в декабре

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Астролог Людмила Митрохина заявила, что Водолеям до конца года удастся кардинально изменить свою жизнь.

Так, в первый месяц зимы этот знак зодиака сможет справиться со всеми делами, поскольку небесные светила будут ему благоволить на пути.

По словам астролога, Водолеям необходимо прекратить нерешительно себя вести и постоянно сомневаться в своих поступках. У рожденных под этим созвездием появится возможность преодолеть преграды, начать новый проект и успешно завершить текущие дела.

Митрохина считает, если этот знак зодиака культивирует в себе уверенность и справится с новой ролью, то сможет круто изменить свою судьбу, передает 7days.

До этого астролог Виктория Андреева рассказала, желания каких знаков зодиака начнут исполняться зимой, а кого будут ждать моменты личностной трансформации. Так, Овны встретятся со старыми друзьями и родными из других городов.

Для общения с ними необходимо будет выделить время, так как предпраздничные дни будут насыщенными в плане работы. А в начале 2023 года им можно надеяться на улучшение условий труда.