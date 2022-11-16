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Терапевт пояснил, почему россияне стали реже болеть гриппом

Ирина Игнатенко
Общество
Терапевт пояснил, почему россияне стали реже болеть гриппом
Фото: depositphotos

В этом году сезон гриппа может пройти для россиян легче обычного: они стали внимательнее следить за своим здоровьем и календарем профилактических прививок из-за пандемии COVID-19. Такое мнение высказал терапевт и кандидат медицинских наук Алексей Парамонов.

— Благодаря ковиду люди стали более образованы в области респираторных инфекций и гораздо лучше стали относиться к прививкам против гриппа. Дело в том, что даже прошлогодняя прививка, если она не совпадает с вариантами этого года, все равно работает, — отметил Парамонов в комментарии «Радио 1».

Кроме того, заболеваемость вирусными инфекциями снижается из-за низкой миграции населения. При этом медики отмечают, что небольшой подъем заболеваемости ОРВИ возможен в декабре.

Также врачи рассказали о причинах появления хронического кашля. Он встречается при абсцессах легких, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), онкологии или туберкулезе, передает издание argumenti.ru.

После перенесенной простуды, гриппа и других заболеваний организму нужно время на восстановление сил. Как прийти в норму без риска приобретения осложнений и новых недугов — в материале «Вечерней Москвы».

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