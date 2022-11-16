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Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2023 года на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2023 года на Украине
Фото: depositphotos

Военное положение и мобилизацию на Украине продлили еще на 90 дней. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

— Верховная рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней — до 19 февраля 2023 года, — передает слова Железняка РИА Новости.

Глава Минэнерго республики Герман Галущенко заявил, что удары по энергосистеме Украины 15 ноября стали самыми массированными за всю историю спецоперации.

15 ноября заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация в стране критическая. Он добавил, что в Киеве в настоящее время вводят специальные графики аварийных отключений.

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