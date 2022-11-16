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МИД России выпустил заявление по поводу инцидента в Польше

Евгений Белоусов
В мире
МИД России выпустил заявление по поводу инцидента в Польше
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

МИД России выпустил официальное заявление по поводу инцидента в Польше. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 16 ноября.

— Власти в Киеве всячески используют любую возможность для обвинений России и попыток консолидации западной поддержки на фоне того, что режим Зеленского, похоже, утомил их покровителей. Тем более что предварительные данные об этом инциденте указывают на Украину, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Минобороны России сразу же дало всю необходимую информацию, доказывающую непричастность Москвы к инциденту. Однако страны Запада, как подчеркивается, все равно продолжают винить в этом Россию.

Бездоказательные обвинения, считают в министерстве, лишь в очередной раз доказывают намеренно проводимую Западом антироссийскую политику. Однако в МИД выразили надежду, что беспристрастное расследование инцидента положит конец подобным провокациям.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

Как отреагировали на инцидент западные СМИ — в материале «ВМ». Так, в новостном портале Business Insider отметили, что эта ситуация выгодна для украинского президента Владимира Зеленского. Провокация может позволить ему получить дополнительную поддержку для противостояния с Россией, отметило издание.

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