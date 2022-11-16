Дуда заявил, что ракетный обстрел Польши не повторится

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Угрозы ракетного обстрела Польши нет. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил польский президент Анджей Дуда.

— Нет никакой известной нам опасности для граждан. Это трагическое происшествие, которое произошло вчера, не повторилось ни в какой мере, не было последующих таких происшествий, — сказал глава государства.

Дуда подчеркнул, что у польского правительства нет никаких сигналов о возможном повторении инцидента, передает РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что власти не обладают точными данными о том, кто выпустил ракету.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

Как отреагировали на инцидент западные СМИ — в материале «ВМ». Так, после падения ракет в Польше американский журнал Foreign Policy сообщил, что они могли принадлежать России.