Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дуда заявил, что ракетный обстрел Польши не повторится

Евгений Белоусов
В мире
Дуда заявил, что ракетный обстрел Польши не повторится
Фото: president.gov.ua

Угрозы ракетного обстрела Польши нет. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил польский президент Анджей Дуда.

— Нет никакой известной нам опасности для граждан. Это трагическое происшествие, которое произошло вчера, не повторилось ни в какой мере, не было последующих таких происшествий, — сказал глава государства.

Дуда подчеркнул, что у польского правительства нет никаких сигналов о возможном повторении инцидента, передает РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что власти не обладают точными данными о том, кто выпустил ракету.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

Как отреагировали на инцидент западные СМИ — в материале «ВМ». Так, после падения ракет в Польше американский журнал Foreign Policy сообщил, что они могли принадлежать России.

Польша Анджей Дуда Ракеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте