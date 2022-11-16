Парламент Болгарии проголосовал за создание комиссии по вопросу дефицита дров

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Народное собрание Болгарии, выполняющее функции парламента, единогласно проголосовало за создание временной комиссии по вопросу дефицита дров и высоких цен на них. Об этом в среду, 16 ноября, сообщило Болгарское национальное радио.

Главой комиссии был избран депутат от партии «Демократическая Болгария» Любен Иванов. Члены этой фракции решительно критикуют ситуацию, в которой «Болгария и Румыния являются единственными странами Евросоюза, отапливающими дома этим архаическим способом».

В ходе обсуждения данного вопроса политики сошлись во мнении о необходимости прекращения вредной практики использования дров, предназначенных для населения, в политических целях.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Явор Гечев признал существующие трудности, но заверил, что дров на зиму хватит. Кроме того, он подчеркнул, что на уровень их стоимости влияет создание ажиотажа.

До этого стало известно, что жителям украинских городов рекомендуют переселяться из городских пространств в сельские дома с печным отоплением, чтобы пережить холодный период.