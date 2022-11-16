Русофобское пространство: как США создавали условия для конфликта между Россией и Украиной

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Американская политическая элита спровоцировала конфликт между Россией и Украиной, создавая почву для начала спецоперации путем игнорирования требований Москвы отказаться от идеи по расширению НАТО на восток. Такое мнение высказал политолог Юрий Светов, комментируя заявление члена совета директоров Института американских идей Джордж О'Нилл — младшего о том, что политическая элита США несет ответственность за украинский конфликт.

По слова Светова, утверждения О'Нилл-младшего вполне обоснованны, поскольку полный контроль над Североатлантическим альянсом и принятием новых членов в блок курируется исключительно Вашингтоном:

— США являются лидером НАТО, американские генералы по традиции командуют войсками альянса, они определяют угрозы, которые есть для НАТО, выбирают направления и стратегии.

Эксперта напомнил, что после распада СССР военные США приняли под свою опеку Вооруженные силы Украины, которые на тот период только формировались:

— Уже тогда они задумались о том, что Украину можно использовать в качестве плацдарма для создания на этих землях русофобского пространства и заклятого врага.

Светов напомнил еще один немаловажный факт, который указывает на то, что США годами не отступали от идеи превратить Украину в «анти-Россию»:

— Стоит сказать, что в 1994 году, когда принимался Будапештский меморандум, на который любят ссылаться украинские власти, именно США настаивали на том, чтобы лишить Киев ядерного статуса. Они пытались сделать все, чтобы все ядерное оружие советских республик было передано России. То есть американцам нужно было сломить ядерный потенциал страны.

Когда же в XXI веке в РФ начали происходить процессы возрождения государственности и появились адепты по развитию национальных идей, американцы запустили проекты по противодействию возрождения новой России:

— Тут же последовало вступление в НАТО постсоветских республик. Затем начались первые майданы на Украине и полное превращение этой страны в «анти-Россию».

Все требования РФ о недопущении вступления Украины в НАТО Вашингтон игнорировал, утверждая, что двери альянса открыты для всех желающих:

— В декабре 2021 года Россия выступила с меморандумом, в котором было сказано, что размещение военных баз Североатлантического альянса на сопредельной территории будет расцениваться как прямая угроза безопасности России. Однако и в этот раз Вашингтон проигнорировал требования Москвы, спровоцировав начало специальной военной операции. Поэтому обвинения Джорджа О'Нилла — младшего в адрес элиты США небеспочвенны: война на Украине — дело рук американцев.

В заключение Светов напомнил слова американского политолога Збигнева Бжезинского, который неоднократно повторял: «Если Украину оторвать от России, то РФ перестанет быть европейской страной с амбициями на мировое лидерство».