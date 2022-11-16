Global Times: США стоит уйти от иллюзии «вечной правоты»

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США следует отказаться от популярной иллюзии, что они всегда правы, в ином случае государству грозит серьезный кризис. Об этом в среду, 16 ноября, сообщило китайское издание Global Times.

По мнению авторов материала, чрезмерная самоуверенность американского истеблишмента зачастую становится вредной для национальных интересов страны. Такое поведение политических элит может усугубить кризис внутри государства и спровоцировать катастрофу среди международного сообщества.

Кроме того, в статье подчеркивается одержимость американских политиков сохранением своих привилегий и вмешательством во внутренние дела других стран на основе субъективных ценностей.

В условиях межпартийной борьбы правящая партия вынуждена предпринимать все более опасные действия извне, чтобы набрать очки внутри страны, отмечается в тексте.

Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Люй Сян считает, что высокомерие многих политиков старшего возраста, выросших в период предыдущих кризисов, обусловлено мнением о величии Вашингтона.

В свою очередь более молодые специалисты изучали в университетах политологические дисциплины, сосредоточенные на этапе холодной войны. При этом они отличаются не меньшей уверенностью в вечной правоте США.

До этого американский журналист The Washington Post Фарид Закария заявил, что экономическая война с Российской Федерацией грозит Соединенным Штатам потерей мирового финансового влияния.

Он отметил, что последствия глобальной экономической войны, которую коллективный Запад ведет против РФ, будут ощущаться в течение нескольких десятилетий.