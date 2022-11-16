Вучич подтвердил планы строительства ответвления от «Дружбы»

Фото: Presidency of Serbia / Dimitrije Goll

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил планы строительства ответвления от нефтепровода «Дружба». Об этом он сам заявил в среду, 16 ноября.

— Мы бы с трудом перезимовали эту зиму, если бы не было понимания со стороны (премьер-министра Венгрии — прим. «ВМ») Виктора Орбана, его правительства и главы МИД Петера Сиярто, которые нам помогли разместить на хранение газ в их хранилища, — заявил Вучич.

По его словам, Сербия даже при нынешней хорошей погоде расходует очень большие объемы газа и электроэнергии, передает РИА Новости.

До этого стало известно о возобновлении прокачки нефти в Венгрию по «Дружбе».

Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии была приостановлена накануне по инициативе Украины. По данным официального представителя «Транснефти» Игоря Демина, ограничение работы было связано с падением напряжения.

Сийярто уточнил, что прокачка нефти по «Дружбе» была остановлена из-за повреждений на трансформаторной станции, полученных в результате ударов по территории Украины.

После остановки работы нефтепровода премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности.