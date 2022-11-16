Минобороны: Украина запугивает россиян фейками о гибели родных

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Украинские власти пытаются запугать граждан России, дезинформируя их звонками о гибели и пленении родных. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 16 ноября.

— Украинская сторона активно использует дезинформацию с целью запугивания российских граждан. Показателем такой деятельности являются звонки и сообщения с неизвестных номеров родственникам военнослужащих об их пленении или гибели в зоне специальной военной операции, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, распространению фейковых звонков способствует использование мобильных телефонов в зоне СВО и размещение персональных данных военнослужащих в Сети.

Министерство призвало россиян сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. В случае возникновения проблемных ситуаций Минобороны посоветовало гражданам обращаться за помощью на горячую линию и в правоохранительные органы, передает ТАСС.

В октябре председатель профильного комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что россияне узнают о ходе СВО только от военных корреспондентов и губернаторов. В этом ключе он призвал лучше информировать о ходе спецоперации.