Четыре человека погибли во время нападения террористов в Иране

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В городе Изэ провинции Хузестан на юго-западе Ирана террористы открыли огонь по прохожим и сотрудникам полиции, четыре человека погибли, шестеро получили ранения, сообщает агентство Fars.

— В результате теракта в Изэ к настоящему времени четверо погибли, еще шесть человек получили ранения, — говорится в сообщении.

Личности террористов на данный момент не остановлены.

Другой теракт произошел вечером 13 ноября в центре европейской части Стамбула недалеко от российского консульства.

По словам турецкого вице-президента Фуата Октая, в результате взрыва пострадал 81 человек. Состояние двух из них оценивается как тяжелое. Шесть человек погибли.