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Приметы и советы

Строим магистрали и новые переходы

Екатерина Дмитриева
Город
Строим магистрали и новые переходы
Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы

Начиная с 2011 года в Москве было построено более 1100 км новых дорог, что составляет 20 процентов от существующей дорожной сети, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Масштабное строительство позволило избежать транспортного коллапса, несмотря на резкий рост количества автомобилей и активную застройку территорий. Например, за последнее десятилетие доля перегруженных участков на магистральной сети сократилась на 28 процентов, а среднее время поездки уменьшилось на 12 минут. Несмотря на это, продолжается планомерная работа по реконструкции развязок на МКАД, строительству новых магистралей, мостов, пешеходных переходов, станций метро, транспортно-пересадочных узлов и других объектов транспортной инфраструктуры, что позволит горожанам сократить время в пути.

— В следующем году завершим два масштабных транспортных проекта — это Московский скоростной диаметр и Большая кольцевая линия метро, — подчеркнул Рафик Загрутдинов.

Транспорт Москва Рафик Загрутдинов
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