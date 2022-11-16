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Чернышенко обвинил Баха в двойной игре после его выступления на G20

Георгий Соланович
Спорт
Чернышенко обвинил Баха в двойной игре после его выступления на G20
Фото: Администрация президента РФ

Слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на саммите G20 о том, что международный спорт не должен стать инструментом политики, не являются искренними. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в среду, 16 ноября.

— Не прошло и года, как руками Баха и других функционеров российских спортсменов отстранили от всех возможных международных состязаний, а паралимпийцев не допустили до Игр в Пекине... Выступление Баха на G20 — это двойная игра и банальная попытка держать хорошую мину при плохой игре, — сказал чиновник.

В качестве доказательства Чернышенко привел в пример то, что в декларации G20 нет предложений МОК. Он также добавил, что именно по «кулуарным установкам» Баха международные федерации вносят изменения в свои уставы, создавая почву для последующего исключения из мирового сообщества российских спортивных федераций, передает РБК.

Бах на саммите G20 заявил, что лидеры стран «Двадцатки» должны включить в совместную резолюцию пункт о «спортивной нейтральности», чтобы в Олимпийских играх могли принимать участие все страны мира.

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