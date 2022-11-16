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Приметы и советы

В Пентагоне допустили замедление конфликта на Украине зимой

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Пентагоне допустили замедление конфликта на Украине зимой
Фото: defense.gov

Вашингтон предполагает, что темпы конфликта на Украине замедлятся зимой, что может дать возможность для дипломатического урегулирования ситуации. Об этом в среду, 16 ноября, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

По словам Милли, в зимний период в силу особенностей погодных условий тактические операции принимают более медленные темпы. В таком случае, считает он, может «появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров», передает ТАСС.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией. По его словам, для возобновления диалога Киеву необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, причиненные проведением спецоперации ВС РФ. Кроме того, украинское руководство требует предоставить гарантии, что «ситуация не повторится».

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что подобные заявления являются лишь попыткой умерить пыл украинского президента, который в последнее время перестал слушать своих заокеанских покровителей.

По его словам, США не призывают Украину к переговорному процессу с Россией, они просто хотят повлиять на «неадекватного Зеленского».

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