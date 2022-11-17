Фото: Unsplash

20 ноября Православная церковь почитает память Феодота Анкирского, корчемника — мученика, пострадавшего за веру во Христа. Также в этот день почитается икона Божией матери с Младенцем «Взыграние». Появился лик в Николо-Угрешском монастыре в 1795 году.

Считается, что беременным женщинам в этот день нужно быть кроткими, ни с кем не ругаться и не спорить. Тогда малыш родится здоровым и вырастет счастливым. Все, о чем думает беременная в этот день, отразится на ребенке. В этот день рекомендуется думать только о хорошем.

Кроме того, беременным нельзя есть на ходу, иначе малыш беспокойным родится. Чтобы ребенок не вырос ленивым и неповоротливым, следует поменьше спать.

Приметы погоды

Если на Федота гололед, то холода продлятся долго.

Снег идет — весной полноводие будет.

Реки и ручьи льдом покрылись — к скорой и прочной зиме.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как вести себя беременным 20 ноября, чтобы малыш родился здоровым

Именины отмечают: Михаил, Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Вениамин, Григорий, Евгений, Елизавета, Илларион, Кирилл, Федор.