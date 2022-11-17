Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Захарова: Вашингтону плевать на результаты расследования инцидента в Польше

Егор Провоторов
В мире
Захарова: Вашингтону плевать на результаты расследования инцидента в Польше
Фото: МИД РФ

Соединенным Штатам наплевать на результаты расследования инцидента с ракетами в Польше, заявила в среду, 16 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления Белого дома о том, что РФ якобы в любом случае несет ответственность за ракетный инцидент.

— Правительство США плевать хотело на результаты расследования. Так откровенно Белый дом об этом никогда не говорил. Правительству США всегда есть на кого "возложить ответственность" по политическим мотивам, — написала дипломат на одной из своих страниц в социальных сетях.

По словам Захаровой, теперь жители Штатов наконец должны понять, почему убийца президента Джона Кеннеди до сих пор не найден, а также почему не были предотвращены теракты 11 сентября. Официальный представитель российского МИД на своем канале в Telegram заметила, что после подобных заявлений у американцев должны открыться глаза на то, почему политики и чиновники в этой стране «всегда выходят сухими из самых мокрых дел».

Накануне официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявил, что Москва якобы несет ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от того, какими будут результаты официального расследования по этому вопросу.

Польша Мария Захарова США МИД РФ Ракеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте