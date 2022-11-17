Захарова: Вашингтону плевать на результаты расследования инцидента в Польше

Фото: МИД РФ

Соединенным Штатам наплевать на результаты расследования инцидента с ракетами в Польше, заявила в среду, 16 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления Белого дома о том, что РФ якобы в любом случае несет ответственность за ракетный инцидент.

— Правительство США плевать хотело на результаты расследования. Так откровенно Белый дом об этом никогда не говорил. Правительству США всегда есть на кого "возложить ответственность" по политическим мотивам, — написала дипломат на одной из своих страниц в социальных сетях.

По словам Захаровой, теперь жители Штатов наконец должны понять, почему убийца президента Джона Кеннеди до сих пор не найден, а также почему не были предотвращены теракты 11 сентября. Официальный представитель российского МИД на своем канале в Telegram заметила, что после подобных заявлений у американцев должны открыться глаза на то, почему политики и чиновники в этой стране «всегда выходят сухими из самых мокрых дел».

Накануне официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявил, что Москва якобы несет ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от того, какими будут результаты официального расследования по этому вопросу.