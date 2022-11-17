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Постпред РФ при ООН назвал Украину полигоном для испытаний западного оружия

Егор Провоторов
В мире
Постпред РФ при ООН назвал Украину полигоном для испытаний западного оружия
Фото: twitter/RussiaUN

Украина превратилась в полигон для испытаний западных вооружений, заявил в среду, 16 ноября, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

— Для Запада Украина — в том числе полигон для испытания различных видов оружия, что недавно признал и министр обороны Украины, — заметил российский дипломат в ходе обсуждения конфликта в рамках заседания Всемирной организации.

Василий Небензя также подчеркнул, что страны Североатлантического альянса (НАТО), наводняя Украину оружием, становятся вовлеченными в конфликт, а Соединенные Штаты и вовсе подключились к планированию и руководству боевыми действиями с украинской стороны, пишет РИА Новости.

В рамках этого же заседания ООН Небензя назвал ракетный инцидент в Польше совместной провокацией Киева и Варшавы. По его словам, эта провокация была направлена на открытое столкновение России и НАТО. Дипломат также подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский, обвиняя Москву, не мог не знать, что на территорию Польши попали ракеты, выпущенные украинскими силами.

Украина Василий Небензя ООН
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