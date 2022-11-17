Песков оценил заявления Белого дома по ракетному инциденту в Польше

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя для журналистов заявления Белого дома об ответственности Москвы за ракетный инцидент на территории Польши, предложил отмотать назад и вспомнить о причине происходящего в настоящее время — и это действия США и НАТО.

По его словам, американцы говорят в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого». В таком случае Песков призвал отмотать время назад по их логике и увидеть, что первопричиной конфликта на Украине были действия НАТО «и США во главе», пишет РИА Новости.

Накануне представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон в специальном письменном заявлении отметила, что вне зависимости от окончательных выводов по ракетному инциденту в Польше, Россия является «стороной, которая несет ответственность за это происшествие».

На фоне этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенным Штатам наплевать на результаты расследования инцидента с ракетами в Польше, это следует из их заявлений относительно инцидента.