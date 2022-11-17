Шерпа России заявила, что голос «Большой семерки» перестал доминировать на G20

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Итоговая декларация на саммите «Большой двадцатки» (G20) показала, что голос G7 утратил свое доминирование. Об этом в четверг, 17 ноября, заявила шерпа России Светлана Лукаш.

— Лицемерие определенное присутствовало. Но я считаю, что «Двадцатке» удалось полностью сбалансировать язык в интересах и развивающихся экономик тоже. Декларация этого года отличается тем, что голос «Семерки» уже не доминирует, — рассказала она.

По словам шерпы, Россия совместно с партнерами по БРИКС и другими дружественными странами смогла выровнять баланс в таких темах, как продовольственная безопасность, климат и вопросы цифровой трансформации или энергетики, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что на групповую фотосъемку после неформального обеда участников саммита «Большой двадцатки» остались только пять человек. Это президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Кроме того, на съемку остался президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Саммит «Большой двадцатки» проходил в Индонезии на острове Бали с 15 по 16 ноября. Перед началом мероприятия планировалось сделать групповое фото участников встречи. Однако оно было перенесено из-за нежелания представителей США и Европы фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым.