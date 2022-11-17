Фото: Минобороны РФ

Двигатель произведенной в США высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM нашли местные жители недалеко от Донецка. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает РИА Новости.

У боеприпаса уже как 25 лет истек гарантийный срок. На маркировке указано, что ракета произведена в 1991 году. Предположительно, ей не удалось захватить цель, после чего боеприпас самоуничтожился, передает агентство.

Недавно обозреватель британской газеты The Telegraph Кон Кафлин написал об опасениях западных стран по поводу того, что поставляемое Украине современное вооружение может внезапно оказаться «не в тех руках». По его словам, опасения относительно того, где может оказаться оружие, предоставленное Киеву, превратили задачу вооружения украинских сил в деликатный вопрос.

До этого американское издание Federalist сообщило, что США продолжают оказывать военную поддержку Украине, при этом тайно призывая сесть за стол переговоров. По мнению автора, Украина бы не существовала как независимое государство, если бы США не финансировали ее в условиях разрушительной инфляции.