Психолог объяснила, как зимние пейзажи помогут поднять настроение москвичам

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Первый снег позитивно сказывается на психологическом состоянии человека и вызывает ассоциации с зимними праздниками. Об этом рассказал психолог Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов в четверг, 17 ноября.

— Безусловно, белый покров только что выпавшего снега сглаживает картинку характерного для поздней осени серого и достаточно унылого пейзажа. Такое обновление за окном может ассоциироваться с зимними праздниками, настраивать на позитивный лад, что в свою очередь может благоприятно сказываться на психологическом состоянии человека, — пояснил он.

По словам специалиста, хорошим времяпрепровождением, которое поднимет настроение в данный период, может стать игра в снежки или создание снеговика. Также время, проведенное в кругу семьи, позволит улучшить отношения с детьми и родителями, снизить стресс, переключить внимание, пишет агентство городских новостей «Москва».

15 ноября в столице началась метеорологическая зима. По словам сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, выпавший в Москве снег уже не растает и сохранится до весны.