Рафик Загрутдинов оценил готовность детского корпуса больницы в Коммунарке

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

Строительная готовность детского корпуса на 180 коек для больницы в Коммунарке составляет 75 процентов. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

— Уже выполнены кровельные и фасадные работы, завершено благоустройство территории. Идут отделка помещений и монтаж инженерных систем. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году, — отметил он.

В восьмиэтажном здании расположатся приемная, платное педиатрическое отделение, отделение общей хирургии, нейротравматологическое отделение, отделения оториноларингологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, эндоскопии, ультразвуковой, лучевой и функциональной диагностики, патологии новорожденных, реанимации новорожденных, операционный блок и дневной стационар.

Отделение патологии новорожденных оснастят современными инкубаторами, которые помогут выходить малышей даже с самыми сложными патологиями. Также появится широкий спектр современных методов лечения детей с онкологическими заболеваниями, пишет РИАМО.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства 12 медицинских объектов, в том числе девяти новых поликлиник. Он отметил, что до конца текущего года будут сданы еще 11 объектов. Среди них три поликлиники и детский корпус больницы в Коммунарке.