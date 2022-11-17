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В Москве начался очередной цикл по уборке проезжей части

Георгий Соланович
Город
В Москве начался очередной цикл по уборке проезжей части
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к очередному циклу по уборке проезжей части с последующей противогололедной обработкой. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса в четверг, 17 ноября.

— Приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. <...> Повсеместно ведется очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам, — говорится в сообщении в Telegram-канале городского хозяйства.

Там отметили, что цикл работ будет выполнен заново по мере выпадения осадков. По прогнозам синоптиков, прирост свежевыпавшего снега в четверг составит до одного сантиметра. В комплексе призвали столичных автомобилистов быть аккуратнее на дороге, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

15 ноября столичные городские службы провели первую противогололедную обработку проезжей части в этом осенне-зимнем сезоне.

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