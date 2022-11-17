Кардиолог рассказала, почему в холодное время года повышается сонливость

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Кардиолог Наталья Гаврилова пояснила, почему в холодное время года у многих людей повышается сонливость.

— При падении атмосферного давления в организме часто понижается артериальное давление, снижается приток крови к органам, в том числе к головному мозгу, что сказывается на работе нейронов, и, как следствие, развивается сонливость, — отметила она в комментарии МИР 24.

Большинство осенних дней пасмурные, а отсутствие солнца влияет на выработку «ночного гормона» — мелатонина. Происходит нарушение биологических часов, поэтому человек постоянно хочет спать.

До этого психолог Мария Домброван посоветовала выполнять короткую зарядку каждый час для борьбы с сонливостью осенью и зимой. Это поможет согреться и выработать гормон радости, передает ФАН.

Есть ли способ, который позволит сократить период ночного отдыха без вреда для здоровья и даст возможность восстановиться, выясняла «Вечерняя Москва».