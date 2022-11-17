Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Перед судом предстанут бывшая помощница столичного судьи и ее подруга-переводчица

Степан Жирнов
Происшествия
Перед судом предстанут бывшая помощница столичного судьи и ее подруга-переводчица
Фото: shutterstock

По делу о мошенничестве перед судом предстанут бывшая помощница судьи и ее подруга, работавшая переводчицей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 17 ноября.

По ее словам, одна из злоумышленниц, работая в районном суде Москвы помощницей судьи, с января по декабрь 2020 года составила и подписала 35 постановлений об оплате услуг переводчика (своей подруги) в рамках уголовных дел, в которых вторая подозреваемая не участвовала.

На основании выписанных бумаг сотрудники бухгалтерии перечислили более миллиона рублей из бюджета на счет переводчицы. Этими деньгами злоумышленницы распорядились по собственному усмотрению.

Деятельность злоумышленниц вскоре раскрыли, их задержали. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Одна из фигуранток заключена под стражу, вторая находится под домашним арестом. В ближайшее время они предстанут перед судом.

Еще одну группу аферистов задержали в одном из офисов в центре Москвы. Злоумышленники обманули нескольких пенсионеров, украв у них более двух миллионов рублей.

Москва Прокуратура Расследования Уголовные дела Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте