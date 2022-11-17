Перед судом предстанут бывшая помощница столичного судьи и ее подруга-переводчица

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По делу о мошенничестве перед судом предстанут бывшая помощница судьи и ее подруга, работавшая переводчицей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 17 ноября.

По ее словам, одна из злоумышленниц, работая в районном суде Москвы помощницей судьи, с января по декабрь 2020 года составила и подписала 35 постановлений об оплате услуг переводчика (своей подруги) в рамках уголовных дел, в которых вторая подозреваемая не участвовала.

На основании выписанных бумаг сотрудники бухгалтерии перечислили более миллиона рублей из бюджета на счет переводчицы. Этими деньгами злоумышленницы распорядились по собственному усмотрению.

Деятельность злоумышленниц вскоре раскрыли, их задержали. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Одна из фигуранток заключена под стражу, вторая находится под домашним арестом. В ближайшее время они предстанут перед судом.

Еще одну группу аферистов задержали в одном из офисов в центре Москвы. Злоумышленники обманули нескольких пенсионеров, украв у них более двух миллионов рублей.