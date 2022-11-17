Радченко рассказала, как сэкономить на ипотеке семьям с детьми

Фото: depositphotos

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко назвала три основных способа, позволяющих сэкономить на ипотеке семьям с детьми.

Среди них — использование материнского капитала, льготная ипотека на новостройки, а также различные программы, которые предлагают власти регионов.

Так, например, в Подмосковье введена льготная ипотека для имеющих детей педагогов, преподающих определенные предметы. Также в регионе принята программа «Социальная ипотека», по которой учителя, врачи, соцработники могут получить льготный кредит на покупку жилья.

Радченко напомнила, что для получения льготной семейной ипотеки достаточно иметь одного ребенка. Важное условие — возраст детей: они должны быть рождены не ранее 2018 года, передает «Радио 1».

Министерство финансов России предполагает, что программа льготного кредитования покупки жилья в новостройке, предусматривающая ставку семь процентов годовых, закончит действие 31 декабря 2022 года, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев в кулуарах Государственной думы, передает ФАН.

ЦБ РФ планирует со следующего года ввести меры по ограничению рисков в сегменте ипотеки от застройщиков, где ставки по жилищному кредиту находятся на минимальном уровне. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты о плюсах и минусах покупки недвижимости на таких условиях.