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Задержан инженер Запорожской АЭС, корректировавший удары ВСУ

Анастасия Колоскова
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Задержан инженер Запорожской АЭС, корректировавший удары ВСУ
Фото: flickr/iaea_imagebank

Российские спецслужбы задержали инженера службы физической защиты Запорожской атомной электростанции, который оказывал помощь украинской артиллерии в обстреле станции.

По его словам, он информировал украинские спецслужбы о том, что российские военнослужащие зашли на территорию Энергодара и Запорожской АЭС. С их стороны инженер получил поручение сообщать о силах РФ на станции. После мужчина сообщил киевским сотрудникам о контрольно-пропускном режиме на станции и раскрыл места дислокации россиян. По требованию украинских спецслужб, инженер также информировал о нахождении на территории гражданских лиц, в частности представителей «Росатома».

Он также помогал украинцам во время обстрелов станции.

— По данным фактам я ему подробно сообщал, куда попадают взрывы по объектам атомной электростанции, таким образом корректировал огонь, — признался мужчина на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.

До этого пленные украинские военные рассказали о том, как много отказников в ВСУ, и о том, какова их судьба. Согласно им мнению, отказниками становятся около половины всех мобилизованных.

Украина инженеры АЭС
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