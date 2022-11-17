Житель столицы, протащивший полицейского за машиной во Внукове, получил 3,5 года тюрьмы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева, Внуково терминал D Карта всех событий

Солнцевский районный суд признал виновным 26-летнего москвича Тимура Шейна в применении насилия в отношении полицейского в аэропорте «Внуково». Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 17 ноября.

По ее словам, мужчина обвиняется по статье «Применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Суд признал Шейна виновным и приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима.

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Преступление, о котором идет речь, произошло 30 сентября 2021 года. Подсудимый увидел убегающего от полиции знакомого у терминала «Д» Международного аэропорта «Внуково», которого сотрудники правоохранительных органов сопровождали на депортацию. Шейн решил помочь другу и открыл дверь своего автомобиля. После этого он вместе с другом попытались скрыться.

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Побегу попытался помешать один из полицейских, который схватился за дверь отъезжающей машины и потребовал остановиться. Вместо этого Шейн ускорился в сторону выезда с территории аэропорта и протащил за собой сотрудника правоохранительных органов по асфальту. В результате этого полицейский получил тяжкий вред здоровью.

Вскоре после побега мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело, расследование которого завершилось 25 марта 2022 года.