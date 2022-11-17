Инна Святенко: Социальные координаторы помогают пациентам преодолеть стресс и решить бытовые вопросы

Фото: Пресс-служба Совфеда

Социальные координаторы в столичных клиниках оказывают помощь пациентам в преодолении стресса и решении бытовых вопросов во время госпитализации. Об этом в беседе в четверг, 17 ноября, сообщила сенатор РФ, представитель Московской городской думы в Совете Федерации Инна Святенко.

По словам сенатора, человек может оказаться в такой ситуации, когда ему не к кому обратиться за помощью. Он не может решить многочисленные бытовые и организационные вопросы самостоятельно. Обычно это пациенты в возрасте, люди с ограниченными возможностями, перенесшие тяжелые операции, бездомные.

— Тогда на помощь приходят социальные координаторы. Это представители социальных служб, работающие непосредственно в больницах. Впервые такая форма работы была опробована в Москве и доказала свою эффективность во время эпидемии COVID-19, — отметила она.

Парламентарий уточнила, что специалисты решают проблемы самих пациентов, освобождая от этой нагрузки работников стационаров. Это дает возможность медикам уделять больше времени профильным задачам, пояснила сенатор. По ее словам, социальные координаторы выясняют, какие у человека есть ограничения в самообслуживании, какая именно помощь требуется, после чего разыскивают родственников пациентов, помогают оформить необходимые документы, организуют уход на время лечения.

Так, на сегодняшний день социальные координаторы работают в 17 московских больницах, они уже помогли более чем 13 тысячам пациентов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Накануне Святенко заявила, что сверхнизкого уровня безработицы в столице удалось достигнуть благодаря планомерной и системной работе городского правительства. В качестве направлений, по которым ведется работа, Святенко выделила экономическую и социальную сферы.