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Песков отверг обвинения США в причастности России к падению ракеты в Польше

Евгений Белоусов
В мире
Песков отверг обвинения США в причастности России к падению ракеты в Польше
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласен с заявлениями США о причастности России к падению ракет в Польше. Об этом он заявил в четверг, 17 ноября.

— Вашингтон говорит, что если бы не было ракетных ударов России, не было бы и антиракеты С-300, которая была пущена украинскими вооруженными силами, — напомнил Песков.

Следуя подобной логике, заметил пресс-секретарь президента, можно прийти к выводу, что вина лежит на Североатлантическом альянсе. Если бы НАТО не игнорировало интересы России и не отказывалось от ведения диалога, то не было бы конфликта и падения ракет, передает слова Пескова ТАСС.

Накануне представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон в специальном письменном заявлении отметила: вне зависимости от окончательных выводов о ракетном инциденте в Польше Россия является «стороной, которая несет ответственность за это происшествие».

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По мнению военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

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