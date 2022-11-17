Минобороны: В Павлограде уничтожили цеха украинского предприятия по производству топлива

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных комплектующих для украинских вооруженных сил в Павлограде Днепропетровской области. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлограде Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ, — передает Telegram-канал оборонного ведомства.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России ликвидировали 1,4 тысячи украинских солдат в боях за Павловку, расположенную в Донецкой народной республике (ДНР).

14 ноября в результате упорных боев ВС РФ полностью освободили населенный пункт Павловка. В тот же день бойцы «группы Вагнера» взяли штурмом позиции украинских военных под Артемовском.

Четверо бойцов «Вагнера» вплотную приблизились к окопам украинских силовиков и после непродолжительного боя захватили точку. Одного бойца ВСУ удалось взять в плен.