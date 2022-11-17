Украинские военные расстреляли 39 пророссийских активистов в Херсоне

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Украинские силовики расстреляли 39 пророссийских активистов в Херсоне, еще 74 человека были вывезены в неизвестном направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб в четверг, 17 ноября.

До этого о терроре со стороны украинских военнослужащих на правобережье Днепра заявляли власти Херсонской области. Как утверждали в администрации, ВСУ проводят фильтрация населения и выискивают неугодных среди мирных граждан.

Кроме того, агентство Daily Mail опубликовало снимки, на которых украинская армия с приходом в Херсон привязала местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве с российскими властями, к столбам. На снимках кадрах, что два местных жителя привязаны стяжками к столбам на улице.

14 ноября стало известно, что украинские власти лишили разрешения на работу не менее шести журналистов по причине репортажей из Херсона. Данные ограничения коснулись известных международных изданий.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что на такой шаг официальный Киев мог пойти, чтобы скрыть от мира правду о происходящем в городе. По его словам, о ситуации в Херсоне украинские медиа врут на сто процентов.