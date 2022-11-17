Минобороны: Отказавшихся выполнять приказы украинских резервистов расстреляли

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Украинские националисты расстреляли для устрашения пятерых военнослужащих 81-й аэромобильной украинской бригады, которые отказались выполнять приказы. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики одного из украинских нацистских формирований для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять украинских военнослужащих, — заявил он.

По словам Конашенкова, резервисты отказались выполнять приказы командования из-за больших потерь и низкого боевого духа, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Недавно издание Daily Mail опубликовало снимки, на которых украинская армия с приходом в Херсон привязала местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве с российскими властями, к столбам. На кадрах видно, как вокруг них стоят другие граждане и наблюдают за ситуацией.

В понедельник, 14 ноября, американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что Киев запретил западной прессе фиксировать нарушения прав человека со стороны ВСУ в Херсоне. По его словам, власти хотели держать под контролем подобного рода кадры.

В тот же день временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо рассказал, что Украина подвергает репрессиям население Херсонской области. Пресс-служба Сальдо также посоветовала жителям Херсона быть настороже во время посещения города украинским президентом Владимиром Зеленским.