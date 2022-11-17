Дуда не разрешил Украине участвовать в расследовании падения ракеты

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Украинские представители могут ознакомиться с расследованием падения на территорию Польши ракеты. Однако принять в нем участие им не разрешается. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил польский президент Анджей Дуда.

— Я только что говорил с господином прокурором, который проводит действия на месте. Он представляет очень доброжелательное отношение к Украине, но вместе с ним правовой подход, — заявил он.

По словам президента республики, участие украинской стороны в расследовании требует конкретных оснований в части международного права и международных договоров. Поэтому представителям Украины разрешено только ознакомление с ходом расследования, передает РИА Новости.

В ночь на 16 ноября на территории Польши упала ракета. В результате происшествия погибли два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже агентство Associated Press сообщило, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

Сразу после этого украинский лидер сообщил о непричастности ВСУ к падению ракет на польской территории. Он выразил уверенность, что к инциденту причастна Россия.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.